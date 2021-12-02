В Челябинской области от COVID-19 умер бывший депутат Законодательского собрания Александр Вольхин

Александр Вольхин. Фото: Говорит Кыштым»/ vk.com

В Челябинской области в возрасте 68 лет умер экс-депутат Законодательного собрания Александр Вольхин. Его смерть наступила от коронавируса. На сайте регионального ЗСО выразили соболезнования в связи с утратой бывшего народного избранника.

— Талантливый руководитель и организатор, хозяйственный и политический деятель, депутат Законодательного Собрания Челябинской области четырех созывов, Александр Иванович Вольхин внес весомый вклад в социально-экономическое развитие Челябинской области, превращение Кыштымского медеэлектролитного завода в одно из самых передовых предприятий России и мира, — говорится в сообщении.

Александр Вольхин был депутатом Законодательного собрания Челябинской области с 1996 по 2010 год. За это время он выступил автором законопроектов в сфере охраны окружающей среды, природопользования, а также обеспечения пожарной безопасности и социальной поддержки граждан, пострадавших в результате радиационных аварий.

Справка

Александр Вольхин родился 1 мая 1954 г. в г. Верхняя Пышма Свердловской области. В 1971-1972 гг. работал электрослесарем КИП на Пышминском медеэлектролитном заводе. В 1978 г. окончил металлургический факультет Уральского политехнического института имени С.М. Кирова по специальности "инженер-металлург". Трудился плавильщиком, мастером, старшим мастером медеплавильного цеха на комбинате «Уралэлектромедь». С 1981 г. - начальник медеплавильного цеха, С 1985 г. - главный инженер, с 1986 г. - исполнял обязанности директора, с 1987 г.- директор Кыштымского медеэлектролитного завода. С 1992 г. - генеральный директор ЗАО «КМЭЗ». С 2007 г. - руководитель ЗАО "Торговый дом металлов".

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