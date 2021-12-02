Три челябинские спортсменки поборются за «золото» чемпионата России по боксу среди женщин

Анастасия Белякова - одна из трех южноуральских спортсменок, вышедших в финал чемпионата России по боксу среди женщин.

Близится к финишу турнир сильнейших спортсменок, представляющих свои регионы. В Челябинске во дворце спорта «Юность» завершились полуфинальные бои. Путевки в финал и право биться за «золото» чемпионата России по боксу среди женщин завоевали три южноуральские спортсменки Александра Кулешова, Анастасия Белякова и Ирина Автина. Еще одна челябинская спортсменка Елизавета Карташкова уже завоевала бронзовую медаль. Всего в турнире участвовали почти 230 спортсменок из 47 регионов России, из них 17 - представительницы Челябинской области.

Финальные поединки пройдут завтра 3 декабря в челябинском ДС «Юность» с 17.00 до 21.00.

Как попасть на финалы и сколько стоят билеты - подробнее.

Напомним, что за первое место спортсменки в 12 весовых категориях получат 500 тысяч рублей и новый автомобиль Шевроле Кобальт, за второе — 250 тысяч, за третье — 125 тысяч рублей.

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