Для спасения людей на челябинских водоемах купили снегоход, катер и две машины

На Шершневском водохранилище развернули мобильный штаб по оказанию помощи. Фото: администрация Челябинска

Для челябинской поисково-спасательной службе на водных объектах приобрели новую технику: два автомобиля с гидравлическим оборудованием для работы на водоемах, катер для использования летом и снегоход для передвижения по льду.

— Тонкий лед ежегодно становится причиной гибели людей. У нас есть не более 5-10 минут на реагирование по оказанию помощи человеку в воде. Наша задача — максимально быстро реагировать на те вызовы о ЧС, которые поступают, и грамотно и профессионально использовать то оборудование, которое мы имеем, — рассказал спасатель Дмитрий Микрюков.

Церемонию передачи техники совместили с учениями по спасению на воде, в которых участвовали представители сразу нескольких экстренных служб. По легенде учений, люди провалились под лед на Щершневском водохранилище. Пострадавших вытащили на сушу с помощью особой плавающей спасательной доски. Затем им оказали первую помощь и отправили в городские больницы.

— Подразделения продемонстрировали стопроцентную готовность. Весь процесс спасения и помощи пострадавшим занял около 40 минут, — рассказали о результатах учений в пресс-службе мэрии.

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