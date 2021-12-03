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Происшествия3 декабря 2021 4:01

В Челябинске маршрутка столкнулась с Mercedes-Benz

Пострадала 16-летняя пассажирка микроавтобуса
Елена КОЛЧИНА
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Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

Авария с участием маршрутного такси №24 и легкового автомобиля произошла днем 2 декабря на улице Чичерина в Челябинске.

Как рассказали в ГИБДД города, 33-летний водитель маршрутного Ford Transit совершал поворот на регулируемом перекрестке. В этот момент микроавтобус столкнулся со встречным Mercedes-Benz под управлением 20-летнего мужчины.

Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

Пострадала 16-летняя пассажирка маршрутки. Девушке оказали первую помощь и рекомендовали амбулаторное лечение.

Сотрудники ГИБДД начали административное расследование сейчас выясняют все обстоятельств аварии.

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