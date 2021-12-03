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Происшествия3 декабря 2021 4:24

В центре Челябинска произошло лобовое столкновение на перекрестке

На месте аварии образовалась пробка
Елена КОЛЧИНА
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Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

Движение по улице Свободы от улицы Тимирязева в сторону проспекта Ленина в Челябинске практически остановилось утром 3 декабря.

Причиной стало столкновение двух легковых автомобилей на пересечении улиц Свободы и Тимирязева. Помятые машины перегородили дорогу.

Судя по характеру повреждений, автомобили столкнулись лоб в лоб.

В ГИБДД города сообщили, что пока не обладают информацией о происшествии.

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