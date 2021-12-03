В центре Челябинска произошло лобовое столкновение на перекрестке

Фото: читатель КП
Движение по улице Свободы от улицы Тимирязева в сторону проспекта Ленина в Челябинске практически остановилось утром 3 декабря.
Причиной стало столкновение двух легковых автомобилей на пересечении улиц Свободы и Тимирязева. Помятые машины перегородили дорогу.
Судя по характеру повреждений, автомобили столкнулись лоб в лоб.
В ГИБДД города сообщили, что пока не обладают информацией о происшествии.
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