В центре Челябинска произошло лобовое столкновение на перекрестке

Фото: читатель КП

Движение по улице Свободы от улицы Тимирязева в сторону проспекта Ленина в Челябинске практически остановилось утром 3 декабря.

Причиной стало столкновение двух легковых автомобилей на пересечении улиц Свободы и Тимирязева. Помятые машины перегородили дорогу.

Судя по характеру повреждений, автомобили столкнулись лоб в лоб.

В ГИБДД города сообщили, что пока не обладают информацией о происшествии.

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