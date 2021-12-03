Рядом с Алым полем в Челябинске опрокинулось такси

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В центре Челябинска утром 3 декабря в аварию попал Renault с наклейками сервиса такси. Машина перевернулась и осталась лежать на крыше.

Как сообщили в ГИБДД города, водитель не справился с управлением и наехал на бордюр, после этого машина опрокинулась.

На месте происшествия работали спасатели.

— Проводилась деблокация водителя и пассажира, переданы работникам медицинской службы, — рассказали в региональном ГУ МЧС.

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