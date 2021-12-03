Рядом с Алым полем в Челябинске опрокинулось такси

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
В центре Челябинска утром 3 декабря в аварию попал Renault с наклейками сервиса такси. Машина перевернулась и осталась лежать на крыше.
Как сообщили в ГИБДД города, водитель не справился с управлением и наехал на бордюр, после этого машина опрокинулась.
На месте происшествия работали спасатели.
— Проводилась деблокация водителя и пассажира, переданы работникам медицинской службы, — рассказали в региональном ГУ МЧС.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru