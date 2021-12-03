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Общество3 декабря 2021 5:31

Сотрудники скорой помощи в Коркино добились компенсаций за переработку

Сделать это удалось только после жалобы в профсоюз
Елена КОЛЧИНА
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Работникам скорой помощи начнут выплачивать компенсации

Работникам скорой помощи начнут выплачивать компенсации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коркино работникам станции скорой помощи недоплачивали. Медикам не назначили компенсационные выплаты за увеличение объема работы из-за неукомплектованности бригад.

По приказу российского Минздрава, общепрофильная бригада скорой помощи должна состоять из двух фельдшеров и водителя или из фельдшера, медсестры и водителя. Но в Коркино сотрудников недоставало.

В областном отделении Профсоюза работников здравоохранения после жалобы медиков потребовали у главврача коркинской станции скорой помощи заключить с работниками дополнительные соглашения впридачу к трудовым договорам и установить компенсации, как это предписывает сделать Трудовой кодекс.

— С 1 ноября медицинским работникам установлены компенсационные выплаты в размере 15% должностного оклада, — сообщили о результатах требования в пресс-службе Федерации профсоюзов Челябинской области.

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