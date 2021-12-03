Челябинцы стали больше времени проводить в сети: в городе ускорили мобильный интернет

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МТС модернизировала сеть всей районах Челябинска перед началом новогодних праздников, но новые скорости уже заметили жители – мобильный интернет-трафик во многих районах вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Оператор провел модернизацию оборудования в Советском районе – установка базовой станции на улице Профинтерна позволила увеличить скорость мобильного интернета МТС в частном секторе – посёлке Колупаевка. Также в Советском районе новые скорости появились в районе улицы Курчатова, в том числе у регистрационной палаты, улиц Блюхера, Доватора и Сулимова.

В центре Челябинска улучшения на сети МТС произошли по Энгельса и Свердловскому проспекту, по улице Труда в районе ТРК «Родник» и в посёлке Мелькобината. На Северке – в районе Тополинки, Северных Шершней и Александровского. Скорость мобильного интернета LTE МТС выросла в районе Теплотеха – по проспекту Победы, у Ленинградского моста. На ЧТЗ – в районе улиц Артиллерийской, Лермонтово, Кудрявцева, Лебединского и Карпенко. В районе ЧМЗ МТС увеличила скорость мобильного интернета в районе улиц Второй Павелецкой, Сталеваров и 60-летия Октября. В Ленинском районе Челябинска проведённые работы коснулось жителей улиц Южный Бульвар, Шота Руставели, Барбюса и Гражданской.

«Вместе с увеличением скорости интернета мы повысили надёжность сети в периоды пиковых нагрузок, которые регулярно происходят в условиях дистанционной работы и учебы. Кроме этого, мы создали запас прочности в преддверии новогодних праздников – мы видим, что объём тяжелого контента, который скачивают челябинцы постоянно растёт. Оставаясь дома, жители города и региона активно пользуются онлайн-кинотеатрами, смотрят потоковое видео на YouTube, выходят в прямые эфиры в социальных сетях и общаются с близкими по видеосвязи. Поэтому с помощью Big Data МТС мы создаём умную сеть, которая позволяет увеличивать скорости в том месте и в то время, где это особенно актуально», — рассказал директор филиала МТС в Челябинской области Андрей Березной.

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