Гололед вторые сутки осложняет работу по вывозу ТКО

Погодные условия и гололед осложнили работу по вывозу мусора в регионе. Из-за наледи на дорогах перевозчики твердых коммунальных отходов (ТКО) — подрядчики регионального оператора не смогли обслужить 1878 контейнерных площадок.

Сложная ситуация складывается в самом крупном Челябинском кластере, в состав которого входит 14 муниципальных образований. На их территории есть проблемы с подъездными путями более чем к тысяче контейнерных площадок. К числу особенно проблемных муниципалитетов относятся: Троицкий район, город Троицк и Октябрьский район. Погодные условия мешают подобраться к 400 площадкам.

В Магнитогорском кластере, в составе которого 10 муниципальных образований, проблемными остаются 586 мест накопления ТКО. Большая их часть находится в Варненском, Карталинском и Брединском районах.

Чуть лучше складывается ситуация в Карабашском кластере (в его составе 7 муниципалитетов), где большинство городов и районов оказались готовы к капризам природы. Сложности с вывозом отходов в основном наблюдаются в Кусинском районе (42 проблемные площадки) и городе Миассе (44 площадки).

Ярким примером того, как ведет себя мусоровоз на ледяной дороге, может послужить видео*, снятое одной из рабочих бригад подрядчика ЦКС. На кадрах хорошо видно, как коммунальная техника в условиях гололеда и отсутствия должного ухода за подъездными путями в сельский местности не может подъехать к контейнерной площадке даже по ровной дороге. Машина сначала буксует на льду, а потом юзом резко скатывается к мусорным бакам.

Обслуживание площадок в условиях фактического бездорожья может представлять опасность не только для водителей мусоровозов, но и для случайных прохожих, которые могут оказаться рядом с коммунальной техникой. В городской местности в условиях ограниченных дворовых проездов увеличивается риск порчи машин, припаркованных рядом с баками.

ЦКС напоминает, что ответственность за содержание контейнерных площадок и подъездных путей к ним лежит на муниципалитетах и управляющих компаниях, обслуживающих жилые дома. Отсутствие проезда к площадкам может привести к нарушению графика вывоза ТКО со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.

Для недопущения подобных ситуаций региональный оператор непрерывно отслеживает работу перевозчиков с помощью системы ГЛОНАСС, специалисты ЦКС также ведут постоянную работу с муниципалитетами и управляющими компаниями, сообщая о проблемных участках, по которым невозможно проехать из-за гололеда. Техника направляется на вывоз ТКО сразу после приведения подъездных путей в нормативное состояние.

По оценкам специалистов ЦКС, при нормализации дорожной обстановки ситуация с вывозом ТКО будет нормализована до конца недели.

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