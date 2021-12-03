Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев стал депутатом Законодательного собрания Челябинской области

Глава облизбиркома Сергей Обертас (слева) вручил удостоверение депутата ЗСО Сергею Таскаеву. Фото: избирком Челябинской области

Ректор Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев стал депутатом Законодательного собрания региона. Удостоверение народного избранника ему вручил глава облизбиркома Сергей Обертас в пятницу, 3 декабря.

— Мандат был освобожден в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва Мякуша Владимира Викторовича, избранного в составе списка кандидатов от партии «Единая Россия». Теперь он принадлежит ректору ЧелГУ Сергею Таскаеву, — сообщили в пресс-службе избиркома Челябинской области.

Напомним, в начале ноября Владимир Мякуш покинул пост председателя областного парламента по собственному желанию. Затем на заседании президиума регионального политсовета ЕР было принято решение о передаче его мандата ректору ЧелГУ Сергею Таскаеву. Что касается Мякуша, то он займет должность советника главы региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru