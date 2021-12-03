Челябинка Анастасия Белякова выиграла «золото» чемпионата России по боксу среди женщин

Анастасия Белякова - чемпионка России-2021 по боксу среди женщин. Фото Минспорт Челябинской области.

В финале воспитанница златоустовской школы бокса Анастасия Белякова единогласным решением судей выиграла у представительницы Краснодарского края Нуне Асатрян. Отметим, что на счету южноуральских спортсменок пять медалей: «бронза» у Елизаветы Карташковой и Анны Словцовой, «серебро» — у Александры Кулешовой и Ирины Автиной, «золото» — у Анастасии Беляковой.

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