ФАС возбудила дело в отношении ММК из-за отказа предприятия предоставить отчетность

Цены на металл в Челябинской области выросли вдвое еще с прошлого года. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

ФАС России возбудило дело об административном правонарушении на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). Причиной такого решения стало то, что предприятие отказалось предоставлять ведомству сведения об основных показателях хозяйственной деятельности по производству и реализации иных видов плоского проката.

— Информация была запрошена в рамках рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства на рынке металлопроката для подтверждения доводов «ММК» о заменяемости горячекатаного проката холоднокатаным. Однако компания отказалась предоставить запрашиваемые сведения, — пояснили в пресс-службе УФАС России.

Этим летом УФАС проводило внеплановые проверки в отношении оптовых поставщиков металлопроката в регионах России, в том числе и в Челябинской области. Поводом для этого стали подозрения надзорного ведомства в заключении антиконкурентных соглашений между компаниями.

Напомним, производственники жалуются на двукратное повышение цен на металл еще с прошлого года. КП-Челябинск поговорил с индивидуальным предпринимателем Виктором Киселевым, который занимается производством сельхозтехники. Он рассказал, как скачок цен на металл отразится на инфляции.

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