Общественники нашли 18 нарушений при озеленении Комсомольского проспекта в Челябинске

Вот так высадили липы на Комсомольском проспекте. Фото: «Эко-Standart»

Общественники сообщили о нарушениях при озеленении Комсомольского проспекта. Зафиксировано 18 пунктов, сообщает ИА «Уральский меридиан».

По данным издания, победитель аукциона на 876 969,88 рублей — ООО «Зеленый Челябинск 74» — высадил саженцы в конце ноября. Руководитель движения «Эко-Standart» Сергей Ефимов считает, что данные деревья не приживутся — по сути, их просто вкопали вдоль дороги и засыпали грунтом со строительным мусором:

— Все выявленные нарушения являются основанием для расторжения данного контракта.

Общественник заявил, что они направили обращения в МУП «Геоцентр» (заказчик) и мэрию Челябинска, чтобы те не принимали работу. О произошедшем Сергей Ефимов также сообщил в органы прокуратуры и УФАС. Но в антимонопольной службе получение жалобы не подтвердили.

Согласно конкурсной документации на Комсомольском проспекте до 30 ноября должны были высадить 59 мелколистных лип — на участке от Чайковского до Молдавской. Но, по наблюдениям экологов-активистов, сейчас высажены 18 лип, вдоль Комсомольского проспекта напротив домов 36 и 38. Кроме того, грунт не соответствует нормативам — он промерзший с остатками мусора, а должен быть заменен, у самих деревьев отсутствует крона, повреждены кроны, ветви.

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