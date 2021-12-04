От коронавируса в Челябинской области умерли 29 человек

За последние сутки коронавирус подтвердился у 642 южноуральцев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки коронавирус подтвердился у 642 южноуральцев. Всего с начала пандемии COVID-19 нашли у 131 176 жителей области. Такие данные приводит региональный минздрав.

Из больниц выписали 1385 человек, остаются на лечении 10 046 южноуральцев. От коронавируса скончались 29 человек.

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