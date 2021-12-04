Еще в одном городе Челябинской области собираются закрыть детские кружки и спортивные секции из-за ОРВИ

Занятия планируют приостановить до 12 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Усть-Катаве Челябинской области до 12 декабря планируют отменить все кружки и спортивные секции из-за роста заболеваемости ОРВИ. Эту тему обсуждали вчера на заседании оперштаба, подтвердили КП-Челябинск в мэрии.

— Мы обсуждали возможность приостановки дополнительного образования в закрытых помещениях до 12 декабря, но решение будет принимать главный санитарный врач, постановления Роспотребнадзора пока нет, — сообщили КП-Челябинск в мэрии.

Как пишут местные СМИ, в Усть-Катаве на карантин по ОРВИ закрыты 32 класса в двух школах, растет заболеваемость среди детсадовцев. «Усть-Катавская неделя» сообщает, что речь идет также об отмене всех массовых и спортивных мероприятий, а вопрос о переходе школьников на дистант будет решаться в понедельник.

Напомним, с 4 по 13 декабря в Озерске Челябинской области школьников, а также студентов первых и вторых курсов перевели на дистанционное обучение. Также запретили занятия в детских секциях и мероприятия, в том числе на открытом воздухе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru