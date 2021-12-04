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Происшествия4 декабря 2021 9:52

В Челябинске на Комсомольском проспекте иномарка снесла дорожный знак

Водителю BMW понадобилась помощь медиков
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
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Помощь потребовалась водителю BMW. Фото: скрин видео АЧН

Помощь потребовалась водителю BMW. Фото: скрин видео АЧН

Сегодня, 4 декабря, днем на Комсомольском проспекте столкнулись два автомобиля. От удара одна из машин снесла дорожный знак.

- При совершении маневра Hyundai столкнулся с ехавшей попутно BMW, после чего вторая иномарка наехала на препятствие, - сообщили предварительную информацию в ГУ МВД по Челябинской области.

58-летнему водителю BMW потребовалась помощь медиков.

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