В аварии с двумя фурами на М-5 погиб водитель ВАЗ

В аварии погиб водитель ВАЗ. Фото: Надежда Власова/"Трасса М-5 Уфа-Челябинск"/vk.com

Сегодня, 4 декабря, на 1733 км трассы М-5 произошла смертельная авария. ВАЗ столкнулся с двумя фурами. В результате водитель легковушки скончался.

— По предварительной информации, автомобиль ВАЗ столкнулся со Skania с полуприцепом, а затем Volvo с полуприцепом, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. — В результате скончался водитель ВАЗ 49 лет.

Как пишут автомобилисты в группе во ВКонтакте «Трасса М-5 Уфа-Челябинск», образовалась огромная пробка. Движение постепенно восстанавливается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru