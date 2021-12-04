Что произошло после матча «Трактор» – «Спартак» в Челябинске

Это первая за три года домашняя победа над «красно-белыми». Фото: hctraktor.org

Сегодня, 4 декабря, «Трактор» впервые за три года в домашнем матче обошел «Спартак» — 4:1. Первая шайба оказалась в воротах «красно-белых» уже на 41 секунде, открыл счет Томаш Гика, который проводил второй матч после травмы.

Голкипер «Спартака» не дал подопечным Анвара Гатиятулина продолжить давление на ворота. «Красно-белые» отвечали неплохими контратаками, однако на последнем рубеже «Трактор» выручал Роман Вилл. Во втором периоде «Трактор» продолжил доминировать на льду. Результатом активных действий в атаке стала шайба Алексея Бывальцев, который подставил клюшку под бросок Лоуренса Пилута — 2:0.

В третьем периоде «Трактор» снял все вопросы о победителе. Виталий Абрамов и Тему Пулккинен сделали счет разгромным — 4:0. За минуту до сирены «Спартак» сумел пробить Романа Вилла. Это первая за три года домашняя победа над «красно-белыми».

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