В Челябинске сгорела машина скорой помощи

Огонь охватил моторный отсек. Фото: скрин instagram.com/crashautochel

В Челябинске загорелась машина скорой помощи. ЧП произошло поздно вечером 4 декабря в Ленинском районе. Как сообщают очевидцы, автомобиль загорелся на ходу, когда ехал на улице Игуменка.

Огонь охватил моторный отсек. На место выехали пожарные, которые оперативно потушили пламя. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщили КП-Челябинск в ГУ МВД региона, полицейской составляющей в происшествии нет. Пожар произошел по техническим причинам.

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