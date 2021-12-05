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Происшествия5 декабря 2021 4:20

В Челябинске сгорела машина скорой помощи

ЧП произошло на дороге
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
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Огонь охватил моторный отсек. Фото: скрин instagram.com/crashautochel

Огонь охватил моторный отсек. Фото: скрин instagram.com/crashautochel

В Челябинске загорелась машина скорой помощи. ЧП произошло поздно вечером 4 декабря в Ленинском районе. Как сообщают очевидцы, автомобиль загорелся на ходу, когда ехал на улице Игуменка.

Огонь охватил моторный отсек. На место выехали пожарные, которые оперативно потушили пламя. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщили КП-Челябинск в ГУ МВД региона, полицейской составляющей в происшествии нет. Пожар произошел по техническим причинам.

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