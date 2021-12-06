Что произошло после матча «Трактор» — «Куньлунь» в Челябинске

"Трактор" переиграл "Куньлунь" в овертайме - 3:2. Фото ХК "Трактор".

Матч черно-белых с китайским клубом завершился победой челябинцев в овертайме — 3:2. Победный гол записал на свой счет недавно оправившийся от травмы легионер клуба Томаш Гика.

После игры наставник «Куньлунь Ред Стар» Айван Занатта подчеркнул, что его команда играла достойно и одно очко завоевано командой в противостоянии с сильной командой.

— Мы много времени стараемся проводить в обороне. Я настаиваю на дисциплине, на четком выполнении тренерских установок. Это помогла нам сравнять счет в меньшинстве и перевести игру в овертайм, — заметил канадский специалист Айван Занатта.

Наставник «Трактора» Анвар Гатиятулин не скрывал радости от победы в овертайме, ведь это позволило несколько выровнять статистику клуба: до матча с «Куньлунем» эта статистика не радовала — три поражения в пяти матчах.

— Тяжелый матч получился. Завершение атак у нас «хромает». Форварды Алексей Бывальцев и Вячеслав Основин пока не играют. Они появятся в составе после 19 декабря, — прокомментировал итог матча с «Куньлунь Ред Стар» Анвар Гатиятулин.

8 декабря «Трактор» в Челябинске сыграет с питерским СКА, 11-го — в гостях проведет матч с «Сибирью». Чемпионат КХЛ продолжится для черно-белых после Кубка Первого канала — 21 декабря матчем в Казани с «Ак Барсом».

Кстати, сегодня 6 декабря в Магнитогорске «Металлург» уступил «Спартаку» — 2:3.

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