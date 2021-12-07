В Магнитогорске велокурьеры помогли мужчине, которому стало плохо на улице

Тюлкубай Головачев (слева) и Андрей Казанцев не стали проезжать мимо и решили помочь мужчине. Фото: hornews.com

В Магнитогорске велокурьеры «Самоката» Андрей Казанцев и Тюлкубай Головачев помогли прохожему, которому стало плохо на улице. Как рассказал изданию «Хорошие новости» один из доставщиков, незнакомец держался руками за дорожный знак, а затем резко упал. Парни не стали проезжать мимо и решил оказать помощь мужчине.

— Я заметил, что рядом с мужчиной лежит телефон, по которому еще идет вызов. Выяснилось, что он говорил с мамой: я взял трубку, описал ей ситуацию, женщина рассказала, что у сына есть проблемы с сердцем. Так что параллельно вызывали скорую и объясняли, что нужно ехать скорее, потому что мужчина — сердечник, — рассказал велокурьер Андрей.

Ребята дождались приезда медиков и продолжали поддерживать связь по телефону с матерью мужчины. На месте врачи оказали первую помощь сердечнику и увезли его в больницу. Позже велокурьеры узнали через соцсети, что незнакомец пришел себя, и сейчас с ним все в порядке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru