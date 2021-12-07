В Челябинске за один день выявили 58 нарушений масочного режима в магазинах

В отношении нарушителей масочного режима составлялись административные протоколы. Фото: мэрия Челябинска.

В Челябинске продолжаются проверки на предмет соблюдения масочного режима в ТРК и в магазинах. В ходе последнего рейда, который проходил 6 декабря, было составлено 58 административных протоколов в отношении граждан, не имеющих средств индивидуальной защиты. Об этом сообщили в мэрии Челябинска.

— Сотрудники управления торговли и УМВД по Челябинску провели профилактические рейды в крупных ТРК и других торговых объектах города. Было проверено 155 магазинов, в том числе ТК «Европа-Азия», ТРК «Набережный», ТК «Фокус», ТК «Фиеста», Гипермаркет «Теорема», ТК «Елки», ТК «Стрела», ТРК «Горки», ТРК «Космос», ТК «Кольцо» и ТК «Синегорье», — сообщили в мэрии.

Также рейды не обошли стороной и общественный транспорт. В Курчатовском районе сегодня были проверены два троллейбуса, один трамвай, 4 автобуса и 12 маршруток. В ходе рейда выявлено, что все водители и кондукторы используют средства индивидуальной защиты, а среди пассажиров только 50 % находятся в транспорте в масках.

Ежедневно маршрутки, троллейбусы, трамваи и автобусы проверяют сотрудники городского управления транспорта и ГИБДД. Фото: мэрия Челябинска

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