В Челябинске стартует «Баскетбольный марафон»

В середине декабря в Челябинске пройдут три крупных баскетбольных турнира. Фото Федерации баскетбола Челябинской области.

Три крупных баскетбольных турнира стартуют в столице Южного Урала. С 8 по 10 декабря в Челябинске пройдет второй тур Лиги Андрея Зубкова среди команд юношей 2008 года рождения и младше. В турнире примут участие команды из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Магнитогорска и ХМАО. От Челябинской области за награды поборются команды: СШ Олимп, БШ Пионер, СШОР №8, а также СШ Динамо из Магнитогорска. Соревнования пройдут во ДС «Надежда» (Челябинск, ул.Марченко, 28).

В выходные эстафету подхватят юниоры и студенты. С 11 по 16 декабря на базе Дворца пионеров и школьников им. Крупской пройдут игры первенства России среди юниорок до 19 лет. В соревнованиях примет участие шесть команд, занявших на предварительном этапе четвертые места в своих группах: ГБУ СШОР Василеостровского района-2 (Санкт-Петербург), «Челбаскет-Славянка» (Челябинск), «Динамо-ДЮБЛ» (Москва), Купол-Родники (Ижевск), ЦСПСКЮ-ЮГРАБАСКЕТ (Ханты-Мансийск), Стальные львицы (Магнитогорск).

Также с 10 по 11 декабря во Дворце пионеров и школьников пройдет очередной тур высшего дивизиона Ассоциации студенческого баскетбола — Студенческой лиги РЖД. В соревнованиях участвуют четыре команды: БК «ОрелГУ» (Орел), БК «Авиаторы МАИ» (Москва), БК «МГТУ Стальные Cердца» (Магнитогорск), Сборная Челябинской области.

На все мероприятия доступ зрителей старше 18 лет будет осуществляться при обязательном наличии QR-кода о вакцинации, масок и бахил.

За новостями баскетбола регионе вы сможете следить в аккаунтах Федерации баскетбола Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru