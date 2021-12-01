Пенсионеров и студентов обязали вакцинироваться от коронавируса

В южноуральском Роспотребнадзоре пошли по пути коллег из других регионов, объявив об обязательной антиковидной вакцинации студентов и лиц старше 60 лет, сообщает телеграм-канал о жизни региона «Челябушка». На это решение толкнула непростая эпидемиологическая ситуация: темпы распространения вируса остаются высокими, а коллективный иммунитет составляет пока лишь 39%.

— Выбор категорий обусловлен следующими факторами. Студенты — самая активная часть населения, пожилые люди болеют и умирают чаще. Прививать будут даже на дому — ради удобства, конечно, — добавляют авторы паблика. — При этом власти придерживаются тактики уговоров без принуждения, хотя и считают, что ждать сознательности от граждан смысла нет.