Чтобы попасть в ресторан или бар, челябинцы должны предъявить QR-код

Как минимум до 9 января челябинцы должны будут предъявлять QR-коды в кафе, барах и ресторанах. Нововведение вступило в силу сегодня, при этом предупредили о нем заблаговременно, пишет паблик «Челябушка».

Месяцем ранее в Минэкономразвития региона подчеркивали, что власти, люди и бизнес здесь не оппоненты, а партнеры, которым надо объединиться ради коллективного иммунитета.

— От заведений общепита ждали креативных способов в решении вопроса, но ничего необычного, как выяснилось, не придумано. Проверять будут своими силами — администраторы и охранники. Понятно, что дополнительные расходы предпринимателям сейчас не нужны, — рассуждают авторы телеграм-канала. — Да и посетители, похоже, уже смирились с QR-кодами. Во-первых, запускают систему постепенно: сначала ТРК и только после распространение на общепит. Во-вторых, благодаря тому, что предупреждение выдали задолго до непосредственного ограничения и было время на подготовку.