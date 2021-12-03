Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией

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По мнению заместителя председателя правительства России Юрия Борисова, Челябинская область лучше других выходит из кризиса, связанного с пандемией, и индекс промышленного производства тому свидетельство. Об этом заявлено на встрече с полномочным представителем Президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Встречу, как и отраслевое совещание, посвятили социально-экономическому развитию, поэтому прозвучали прогнозы. Предварительно ожидается рост ВВП региона на 7% и фактически в два раза выше объем ВРП. Текслер отметил, что высокий уровень инфляции этого года стал дополнительным вызовом, но закончится, скорее всего, он в плюсе.

Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», общественность также заверили в своевременной реализации приоритетных проектов: строек цинкового завода в Верхнем Уфалее и предприятия удобрений в Карабаше; возведения комплекса «Притяжение» в Магнитогорске и «Спортивного города» в Челябинске; реформирование транспортной системы.

— Примечательно, что мероприятие с высокими гостями решили провести в Миассе, — подчеркивают авторы паблика. — Продемонстрировали, что дела идут неплохо и в третьем по значимости/численности населения муниципалитете, а не только в сильных и больших городах. В Миассе, как известно, работает крупнейшее автопроизводство России («Урал»).