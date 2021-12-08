«Трактор» дома уступил СКА, два гола в челябинские ворота на счету бывшего игрока черно-белых

"Трактор" в Челябинске проиграл СКА - 1:4.

В среду, 8 декабря в чемпионате КХЛ челябинцы на своем льду принимали гостей из Северной столицы.

К концу второго периода гости вели в счете 2:0. В начале третьего армейцы увеличили преимущество до трех шайб. На 53-й минуте Виталий Бурдасов вернул интригу — 3:1. но за две минуты до конца игры воспитанник «Трактора», экс-игрок черно-белых, а ныне СКА Антон Бурдасов при игре в большинстве сделал счет окончательным — 4:1 в пользу клуба с берегов Невы. Первый гол в ворота «Трактора» также на счету Бурдасова.

Кстати, «Трактор» на своем льду смог выиграть у СКА только один матч из последних пяти. В этом сезоне в гостях челябинцы тоже уступили в серии буллитов.

11 декабря в Новосибирске «Трактор» сыграет с местной «Сибирью». После Кубка Первого канала челябинцы 21 декабря сразятся в Казани с «Ак Барсом».

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