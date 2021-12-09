Пока только идеи: южноуральские школьники придумали роботов, за которыми будущее мусоропереработки

Фото: предоставлено ЦКС

В Челябинской области продолжается прием заявок на участие в региональном конкурсе «Сортируй – спасай планету». Проект организован компанией Центр коммунального сервиса и проводится при поддержке министерства экологии Челябинской области. Участникам конкурса - детским творческим коллективам во главе с их наставниками-педагогами предложено выразить отношение к проблеме мусора на планете.

Детские коллективы Южного Урала уже предложили массу идей по популяризации раздельного сбора мусора. За месяц приема работ в конкурсную комиссию поступило более 40 проектов экологического просвещения.

Фото: предоставлено ЦКС

Судя по работам, с креативом у юных жителей региона все в порядке. Так, воспитанники средней образовательной школы № 31 г. Магнитогорска в рамках внеурочной деятельности придумали целую команду роботов-помощников для пропаганды раздельного сбора мусора. Школьники постарались создать максимально реалистичных персонажей. Придуманный детьми робот «Тетрик» любит собирать пластиковые бутылки, а его механический собрат «Плюсик» предпочитает утилизировать батарейки. Такие персонажи вполне могли бы оживить страницы учебных пособий по практической экологии для детей.

Другой творческий коллектив из Магнитогорска придумал новую линейку мусорных баков. Все модели - это красочные контейнеры, иллюстрированные аппликациями с мультяшными героями. По мнению юных авторов, такие баки привлекут внимание к раздельному сбору отходов.

Фото: предоставлено ЦКС

Вместе с рисунками и презентациями на конкурс поступают и видео-работы. Ролики посвящены избыточному и нерациональному потреблению вторичных ресурсов, внедрению раздельного сбора отходов.

Региональный конкурс стартовал 1 ноября в шести городах: Челябинске, Копейске, Троицке, Миассе, Златоусте и Магнитогорске.

Фото: предоставлено ЦКС

Прием заявок продлится до 15 декабря. Победители и призеры будут определены в трех кластерах: Челябинском (среди детских коллективов Челябинск, Троицк и Копейска), в Карабашском (среди коллективов Златоуста и Миасса), а также в Магнитогорском (среди коллективов города металлургов).

Подробнее с условиями Конкурса можно ознакомиться на сайте Центра коммунального сервиса или в официальной группе конкурса во «ВКонтакте»: #СортируйСпасайПланету (vk.com).

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