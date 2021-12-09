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Общество9 декабря 2021 9:06

В Челябинске сорвали сроки ремонта шести отделений Почты России

Публикуем адреса ближайших филиалов
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Галина ФЕДОРЧЕНКО
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Пока идет ремонт, почтовые отделения переехали на новые адреса

Пока идет ремонт, почтовые отделения переехали на новые адреса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Читатели «Комсомолки» обратили внимание, что некоторые почтовые отделения в Челябинске до сих пор не открылись после ремонта. Закончить реконструкцию планировали к концу лета, но ни в одной из шести точек так и не вернулись к работе. Более того, «2ГИС» показывает, что часть этих отделений закрылась насовсем.

Шесть почтовых отделений почты России ушли на ремонт в мае. Тогда говорили, что в течение трех месяцев там проведут масштабную модернизацию: обновят фасады, кровлю и инженерные системы, а также приведут в порядок клиентские залы и производственные помещения. Доступ в отделения планировали сделать безбарьерным. Однако в пресс-службе управления почты в Челябинской области объяснили, что подрядчик не успел завершить работы в срок, и ремонт продолжается.

Скриншоты: "2ГИС"

Скриншоты: "2ГИС"

— Управление федеральной почтовой связи Челябинской области прилагает все усилия, чтобы подрядные организации максимально оперативно завершили ремонтные работы. Прогнозируемый срок окончания ремонтов — 1 квартал 2022 года, — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Светлана Замятина.

Напоминаем, что жителей, прикрепленных к этим почтовым отделениям, временно обслуживают в других точках:

— 454084 с ул. Кирова, 2 переехало на ул. Кирова, 102;

— 454008 со Свердловского пр., 19 — на ул. Титановую, 1;

— 454092 с ул. Воровского, 21 — на ул. Блюхера, 8;

— 454005 ул. Цвиллинга, 85 — на ул. Привокзальную, 1;

— 454080 с пр. Ленина, 64 — на ул. Кирова, 165;

— 454010 с ул. Гагарина, 11 — на ул. Пограничную, 24а.

В пресс-службе отметили, что в этих помещениях жителям предоставляют весь спектр почтовых услуг. При этом ехать туда, чтобы отправить письма или посылки — не обязательно. Сделать это можно в ближайшем почтовом отделении.

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