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Экономика9 декабря 2021 6:09

Райффайзенбанк запустил бивалютный депозит для корпоративных клиентов в Райффайзен Бизнес Онлайн

Уникальный для рынка продукт с доходностью от 1% годовых на остатки корпоративных клиентов в евро и долларах США
Источник:kp.ru
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Фото: Райффайзенбанк

Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк запустил бивалютный депозит онлайн для корпоративных клиентов с доходностью от 1% годовых на остатки в евро и долларах США. Сервис уже доступен для компаний из сегмента среднего и крупного бизнеса в интернет-банке Райффайзен Бизнес Онлайн.

«Мы избавляем клиентов от необходимости узнавать котировки по телефону и работать с ручными процессами. Теперь компании могут в несколько кликов разместить любые суммы в рублях, евро или долларах США на бивалютный депозит. При этом при размещении евро и долларов США компания не будет платить комиссию за хранение валютных остатков, а при размещении рублей доходность для компании увеличивается в полтора-два раза в сравнении с классическим депозитом. Конвертация суммы депозита в альтернативную валюту осуществляется без комиссии», — отмечает Илья Шаталов, руководитель направления по работе с крупными компаниями Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.