В Челябинске откроют 93 елочных базара

Елку можно будет купить во всех районах Челябинска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске отвели 93 площадки для организации новогодних елочных базаров. Торговые точки откроются во всех районах города. Больше всего их будет в Ленинском районе – 23. А в Центральном районе появятся только 5 торговых площадок.

В мэрии сообщили, что предпринимателям, которые собираются продавать хвойные деревья, нужно обратиться за разрешением занять площадки в администрацию того городского района, где эти площадки расположены. За торговлю без разрешения будут штрафовать: граждан – на сумму от 1 до 5 тыс. рублей, а организации – на сумму от 50 до 200 тыс. рублей. Кроме того, полицейским разрешено изъять у продавцов-нелегалов весь товар.

Подробный список мест, где откроются елочные базары, можно посмотреть по ссылке.

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