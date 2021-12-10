«Спешим за миллионом»: в декабре пройдут два розыгрыша от «САМОЦВЕТОВ»

Фото: "САМОЦВЕТЫ"

Масштабная акция «3 миллиона в добрые руки» от компании «САМОЦВЕТЫ» выходит на финишную прямую. Всего несколько дней остается до последнего промежуточного розыгрыша и окончания регистрации купонов на финал.

В среду, 15 декабря, в ТРК «Куба» «САМОЦВЕТЫ» приглашают на розыгрыш 360 тысяч. В нем примут участие все, кто успеет совершить покупку и зарегистрировать свои купоны до 14 декабря.

Также полным ходом идет подготовка к грандиозному финалу акции «3 миллиона в добрые руки», который состоится 19 декабря в 14:00 в ТРК «Алмаз». «САМОЦВЕТЫ» разыграют 1 000 000 рублей! Чтобы принять участие, необходимо до 15 декабря посетить любой из салонов сети «САМОЦВЕТЫ» и зарегистрировать свои купоны.

По традиции с места событий будет организована прямая трансляция в сети «Инстаграм».

Напомним, акция «3 миллиона в добрые руки» стартовала в июне 2021 года. Победителями промежуточных этапов уже стали более ста человек.