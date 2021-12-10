В челябинский аэропорт поступило сообщение о бомбе

Фото: читатель КП-Челябинск
В челябинский аэропорт имени Курчатова сегодня вечером, 10 декабря, поступило сообщение о бомбе. Находящихся в российском и международном секторах пассажиров попросили выйти по техническим причинам. Об этом КП-Челябинск рассказал сотрудник авиапредприятия.
— К аэропорту сейчас летит самолет авиакомпании S7. Скорее всего, его развернут и направят в другое место, — рассказал сотрудник.
В пресс-службе аэропорта Челябинска информацию о минировании подтвердили. Сейчас на месте работают сотрудники полиции.
Фото: читатель КП-Челябинск
Фото: читатель КП-Челябинск
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