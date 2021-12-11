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Происшествия11 декабря 2021 8:07

В Челябинске разыскали мужчину, укравшего деньги из банкомата

Теперь горожанин на пять лет может отправиться в заключение
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Челябинца будут судить за кражу

Челябинца будут судить за кражу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Челябинска будут судить за кражу с причинением значительного ущерба. Мужчина присвоил оставленные в банкомате деньги.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, в ноябре этого года жительница Челябинска по невнимательности не забрала из банкомата на улице Комарова 40 тыс. рублей.

Обвиняемый взял эти деньги и потратил, но позже его нашли полицейские.

Челябинец признал вину в преступлении. Рассматривать его уголовное дело будет Тракторозаводский районный суд. Мужчине грозит штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

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