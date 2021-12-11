В Челябинске построят учебный центр и общежитие для одаренных детей

В учебном центре одновременно смогут заниматься 250 школьников Фото: Иван ВИСЛОВ

В Челябинске ищут подрядчика для строительства нового учебного здания и общежития для центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Информация о начале аукциона размещена на едином портале госзакупок.

В строительство двух зданий на улице Ворошилова (рядом уже находится лицей-интернат для одаренных детей) готовы вложить 243,6 млн рублей из регионального бюджета. Подрядчик обязан сдать оба объекта до 10 декабря 2023 года.

В учебном корпусе будет четыре этажа. В классах смогут одновременно заниматься 250 учеников. Пятиэтажное общежитие должно вместить 148 жильцов, поровну мальчиков и девочек.

Кроме того, от подрядчика требуют обустроить отапливаемый гараж для школьных автобусов.

Сейчас на аукцион принимают заявки от компаний, желающих заняться проектированием и строительством.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru