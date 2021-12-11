Что произошло после матча «Сибирь» — «Трактор-Челябинск»

Тренеры команд прокомментировали итог матча в Новосибирске между местной "Сибирью" и "Трактором". Фото ХК "Трактор".

Наставник «Трактора» Анвар Гатиятулин, после победы в Новосибирске над Сибирью — 4:2 отметил, что в Новосибирске все игры проходят непросто, но ключевым стал третий период.

— Мы сумели и в обороне и в атаке создать моменты, забросить три шайбы и победить. Смогли сохранить хладнокровие и реализовать свои моменты, — прокомментировал итог матча Анвар Гатиятулин.

Главный тренер «Трактора» отметил, что за 10-дневный отрезок, пока будет проходить Кубок Первого канала, команда много внимания будет уделять восстановлению и сохранению и увеличению физических кондиций.

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов посчитал, что матч получился боевой — и на одной и на другой сторонах площадки.

— Жаль, что проиграли. Сражались до конца, хотя сказалась смена часовых поясов при возвращении с выезда домой... «Трактор» — хорошая, мастеровитая команда, с ней приятно играть. Настоящий хоккей, мужская игра.

Напомним, следующий матч после паузы «Трактор» проведет в Казани против «Ак Барса» 21 декабря. Черно-белые сохраняют второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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