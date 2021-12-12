В Челябинской области за сутки выявили 620 новых случаев заражения коронавирусом

На Южном Урале продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 620 новых случаев коронавируса. Среди зараженных есть шестеро школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 136 207. Об этом в субботу, 12 декабря, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

От коронавируса умерли 30 человек. Больничные палаты покинули 807 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 122 296 человек. Под присмотром врачей остаются 7 104 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 4,7 млн человек. За прошедшие сутки — 12 596 тестов.

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