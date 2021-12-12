В Челябинске без вести пропала 15-летняя школьница

Подросток пропал 7 декабря. Фото: "Легион-СПАС"

В Челябинске ведутся поиски 15-летней Карины Гутниковой. Она пропала 7 декабря в Курчатовском районе. С тех пор о местонахождении подростка ничего неизвестно. Полиция и волонтеры распространили на пропавшую ориентировки.

— Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, зеленые глаза, пирсинг в носу. Возможно в день исчезновения была одета в черный пуховик, клетчатые штаны и в черные угги с цепочкой спереди, — говорится в ориентировке.

В соцсетях тем временем пишут, что видели девочку в последний раз в Металлургическом районе, а также на Северо-Западе рядом с ТК «Комсомольский».

Граждан, которым что-либо известно о нахождении Карины Гутниковой, просят сообщить информацию по телефону «02» либо на горячую линию поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС»: 8-351-277-79-11

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