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Происшествия13 декабря 2021 7:06

В Челябинской области молодой человек сгорел заживо

Его тело нашли в лесу в Сосновском районе
Елена КОЛЧИНА
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Тело погибшего обнаружили в лесу

Тело погибшего обнаружили в лесу

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области погиб молодой мужчина. Его обгоревшее тело нашли в лесу возле поселка Вавиловец.

Факт смерти молодого человека подтвердили в региональном СУ Следственного комитета.

— Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшедшего, — уточнили в ведомстве.

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