В Челябинской области молодой человек сгорел заживо

Тело погибшего обнаружили в лесу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области погиб молодой мужчина. Его обгоревшее тело нашли в лесу возле поселка Вавиловец.

Факт смерти молодого человека подтвердили в региональном СУ Следственного комитета.

— Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшедшего, — уточнили в ведомстве.

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