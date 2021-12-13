В Челябинской области молодой человек сгорел заживо

Тело погибшего обнаружили в лесу
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Челябинской области погиб молодой мужчина. Его обгоревшее тело нашли в лесу возле поселка Вавиловец.
Факт смерти молодого человека подтвердили в региональном СУ Следственного комитета.
— Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшедшего, — уточнили в ведомстве.
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