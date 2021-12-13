У дворца спорта «Юность» в Челябинске разобьют парк с велодорожками и детской площадкой

Территорию бывшего автовокзала превратят в парк Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Возле дворца спорта «Юность» в Челябинске появится зона отдыха. Она заменит площадь, которую раньше занимал автовокзал. В мэрии объявили аукционы по поиску подрядчиков для благоустройства и озеленения территории. Сведения об этом опубликованы на портале госзакупок.

За благоустройство в администрации готовы заплатить 27,9 млн рублей. Подрядчик должен будет до 1 августа 2022 года демонтировать и вывезти асфальт, вымостить новые тротуары плиткой и террасной доской, создать велосипедные дорожки и обустроить детскую игровую площадку. Кроме того, необходимо будет реконструировать обычную канализацию и проложить ливневую.

Еще 9,4 млн рублей готовы потратить на озеленение площадки. Согласно техническому заданию, у «Юности» должны появиться засеянные травой газоны, 44 яблони, 91 липа, 8 берез и 10 кленов, а также кусты сирени, барбариса и можжевельника. Посадить деревья необходимо до октября 2022 года.

Напомним, автовокзал в «Юности» перестал работать 15 мая. В помещениях вокзала осенью решили открыть детский спортивный центр.

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