В Челябинской области погиб водитель легковушки в лобовом ДТП с грузовиком

Фото: ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области водитель легковушки погиб в лобовом столкновении с грузовиком. По данным регионального управления ГИБДД, авария произошла сегодня днем на 59 км автодороги Магнитогорск-Кизил-Сибай в Кизильском районе.

— 29-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение c грузовиком КАМАЗ под управлением 24-летнего водителя, — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП водитель Volkswagen Golf скончался на месте аварии. Сейчас устанавливаются все детали произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru