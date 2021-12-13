В Челябинской области пьяный курьер угнал машину, чтобы доставить заказ

Курьер угнал ВАЗ четвертой модели, который стоял рядом с кафе. Фото: архив КП

В Челябинской области полицейские задержали курьера, который пьяным пытался доставить заказ на угнанной машине. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в Карталинском районе. Сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ четвертой модели, за рулем которого находился 30-летний водитель. Сам он был пьян, а документов на транспортное средство у него не имелись.

Задержанный рассказал полицейским, что работает курьером в одном из кафе города Карталы. Во время смены он выпил спиртное и решил доставить заказ. Для этого использовал чужой автомобиль, который стоял рядом с кафе. Владелец машины оставил ключи в замке зажигания.

— По факту произошедшего отделом дознания МО МВД России «Карталинский» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и частью 1 статьи 264.1 (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) Уголовного кодекса Российской Федерации, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Угнанное транспортное средство возвращено законному владельцу. Что касается курьера, то ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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