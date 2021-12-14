Два человека погибли при пожаре в Челябинской области

От дома остались лишь обугленные стены. Фото: ОНДиПР №16 ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар произошел ночью 13 декабря в селе Кулуево Аргаяшского района. Загорелись деревянный жилой дом и пристрой на частном подворье на улице Салавата Юлаева.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, дом уничтожен почти полностью. Возгорание удалось ликвидировать, но во время тушения пожара в здании нашли тела мужчины и женщины.

Фото: ОНДиПР №16 ГУ МЧС по Челябинской области

Причину пожара пока устанавливают, по факту смерти двух человек начали доследственную проверку.

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