В Челябинской области потеплеет до нуля градусов

После короткого потепления вновь станет холодно Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Метеорологи предупреждают жителей Челябинской области о резком перепаде температур. Ночью 14 декабря было холоднее -10 градусов, но в дневное время будет от -5 до 0 градусов. Снега не обещают, зато на дорогах местами появится гололедица.

Будет дуть ощутимый ветер: западный и юго-западный, 4-9 метров в секунду, а в горных районах — с порывами до 15-18 метров в секунду.

Следующие два дня, по прогнозу, окажутся немного холоднее: от -6 до -1 градуса. Ночью 15 и 16 декабря предсказывают температуру от -10 до -5 градусов.

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