В Челябинске оштрафовали пенсионерку, которая протестовала против QR-кодов

Плакат, который держала Роза Фаизова, призывал отправить в отставку председателя ЗСО. Фото: Валентина Волкова

63-летнюю жительницу Челябинска Розу Фаизову обязали выплатить государству 15 тыс. рублей. Такое решение принял Центральный районный суд города. Как уточнили в суде, женщину оштрафовали за нарушение порядка проведения публичного мероприятия.

Пенсионерка вместе с другими недовольными челябинцами пришла к зданию областного Законодательного собрания 25 ноября. В региональном парламенте в тот день обсуждали возможность введения QR-кодов в поездах и самолетах. Оштрафованная женщина стояла с плакатом на улице.

Противников вакцинации в здание ЗСО не пустили, и некоторые из них попытались прорваться с боем. В холле началась потасовка. Челябинцы побили охранников, но попасть на заседание все равно не смогли.

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