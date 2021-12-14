В Челябинске водитель автобуса улетел в кювет во время ссоры с пассажирами

Фото: vk.com/achnov

В Челябинске маршрутный автобус улетел в кювет, в результате чего травмы получил пятимесячный младенец. Как рассказывает мать пострадавшего ребенка, водитель начал ссориться с пассажирами и не уследил за дорогой.

— Водитель ПАЗика хамил 11-летнему ребенку. Мы с подругой заступились, он начал на нас кричать и улетел в кювет. Я ехала с пятимесячным ребенком на руках и ударилась головой об стекло. У ребенка шишка, — цитирует пассажирку telegram-канал Агентство чрезвычайных новостей».

После аварии все пассажиры покинули автобус. Женщина заявила, что готова дать показания инспекторам ГАИ. Она хочет, чтобы водителя привлекли к ответственности.

В пресс-службе ГИБДД Челябинска сообщили, что не получали обращений по поводу пострадавших пассажиров ПАЗика. Тем не менее в ведомстве пообещали провести проверку.

— Если будет подтверждена и установлена вина водителя, а также факт нарушения правил перевозки пассажиров, шофер и должностные лица будут привлечены к ответственности, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

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