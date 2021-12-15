В Челябинской области 28% работников останутся без новогодних корпоративов

Новый год в компании коллег чаще всего готовятся праздновать челябинские юристы и маркетологи Фото: Евгения ГУСЕВА

Для 28% работников в Челябинской области не будут проводить новогодние корпоративы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией HradHunter. В пресс-службе компании отмечают, что это самый большой процент оставшихся без новогодней вечеринки сотрудников среди всех российских регионов.

При этом в Челябинской области самая большая в стране доля работников, рассказавших, что в их компаниях праздники проводят регулярно — 49%.

Приближение Нового года вместе с коллегами чаще всего собираются праздновать юристы и маркетологи. О том, что вечеринки в конце 2021 года не будет, чаще всего в ходе опроса сообщали специалисты по управлению персоналом, работники транспортно-логистической сферы и сферы добычи сырья.

Южноуральцев, у которых не будет новогоднего корпоратива, спросили о причинах отказа от праздника. Оказалось, что в 52% ситуацию объясняют высокой заболеваемостью коронавирусом и ОРВИ. 30% работников останутся без торжества из-за нехватки денег на его организацию. Еще 10% респондентов сообщили, что у них на работе не принято отмечать праздники, а в 5% случаев корпоратив не состоится из-за отказа большинства сотрудников в нем участвовать.

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