В ГИБДД попросили водителей Челябинской области остаться дома из-за грядущих снегопадов

16 декабря в Челябинской области пойдет снег
Фото: Олег УКЛАДОВ
Ситуация на дорогах в Челябинской области в скором времени может осложниться. По прогнозам метеорологов, в ближайшие три дня на территории всего региона будет идти снег. В областном управлении ГИБДД рекомендовали автомобилистам по возможности отказаться от дальних поездок, а если сделать этого нельзя, — не превышать склрость и проявлять особую осторожность.
— При таких погодных условиях из-за резкого снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью увеличивается тормозной путь, что создает аварийные ситуации на дороге, — предупредили в Госавтоинспекции.
На федеральные трассы для обеспечения безопасностей во время плохой погоды уже готовятся отправить 19 дополнительных нарядов ДПС.
Снег, как обещают метеорологи, будет идти и днем, и ночью с 16 по 18 декабря.
Напомним, заторы из-за снегопадов на федеральной трассе М-5 появлялись месяц назад. Грузовики не могли подняться в гору по скользкой дороге и блокировали проезд.
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