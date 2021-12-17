В Челябинске выключат светофоры на улице Братьев Кашириных

Светофоры не будут работать во второй половине дня
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Водители 17 декабря могут столкнуться с трудностями при поездках по челябинскому Северо-западу. На двух перекрестках не будут работать светофоры. Их отключат в 12:00.
Автоматически регулировать движение прекратят на пересечении улиц Братьев Кашириных и Косарева, а также на перекрестке улицы Братьев Кашириных и улицы Краснознаменной.
Как сообщили в муниципальном комитете дорожного хозяйства, оба светофора планируют снова включить в 17:00.
Ранее на трех загруженных челябинских перекрестках установили светофоры со стрелками, а на пяти участка проспекта Победы появились кнопки для управления светофорами.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтактфе, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru