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Общество17 декабря 2021 3:31

В Челябинске выключат светофоры на улице Братьев Кашириных

У водителей могут возникнуть затруднения на двух перекрестках
Елена КОЛЧИНА
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Светофоры не будут работать во второй половине дня

Светофоры не будут работать во второй половине дня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водители 17 декабря могут столкнуться с трудностями при поездках по челябинскому Северо-западу. На двух перекрестках не будут работать светофоры. Их отключат в 12:00.

Автоматически регулировать движение прекратят на пересечении улиц Братьев Кашириных и Косарева, а также на перекрестке улицы Братьев Кашириных и улицы Краснознаменной.

Как сообщили в муниципальном комитете дорожного хозяйства, оба светофора планируют снова включить в 17:00.

Ранее на трех загруженных челябинских перекрестках установили светофоры со стрелками, а на пяти участка проспекта Победы появились кнопки для управления светофорами.

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