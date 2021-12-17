Житель Златоуста получил стипендию президента России

Александр Полевщуков. Фото: АО «Златмаш»

Александр Полевщуков из Златоуста получил стипендию президента России для перспективных специалистов. Выплату назначают особо отличившимся специалистам, работающим на приоритетных направлениях модернизации экономики, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Александр Полевщуков возглавляет группу бюро разработки техпроцессов и управляющих программ технологического отдела Златоустовского машиностроительного завода.

Специалист вместе с коллегами занимался внедрением в эксплуатацию оборудования, которое за год принесло 2,5 млн рублей экономического эффекта. Среди повысивших эффективность предприятия машин – новые токарные станки, сварочные установки с программным управлением и автоматические установки для нанесения покрытий.

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